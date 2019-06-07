田徑》「台灣欄神」陳奎儒13秒43再勝中國好手 亞洲大獎賽兩站都摘金

陳奎儒摘金。（陳奎儒提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在亞洲田徑大獎賽中國重慶站第二站，在男子110公尺跨欄決賽飆13秒43摘金，成績不只勝過中國新生代快腿曾建航的13秒45，也是他的生涯第4快成績，接下來將繼續提高訓練強度，期待於今年以達標方式進入2020年東京奧運。

陳奎儒日前在台灣公開賽飆出13秒34，生涯6度締造全國紀錄，最扼腕是距離2020年東京奧運參賽標準仍差0.02秒。至於去年雅加達亞運、今年亞錦賽皆跑出13秒39，再來是台灣賽預賽的13秒41，如今在重慶跑出13秒43，本季共3度跑入13秒50內，顯見成績十分穩定。他笑說：「我其實當下看到秒數，有點嚇到。」

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陳奎儒在兩站大獎賽皆奪金，明日將返台稍作休息，再來會持續拉高訓練強度，7月7日準備至日本札幌參賽，以及9月生涯首度踏上世錦賽舞台，期待於兩場賽事再度締造個人新猷，突破13秒32奧運標，一舉完成登上五環殿堂的夢。

台灣標槍好手黃士峰今在男子標槍決賽於第2擲射出81公尺02，是個人本季次佳，技壓其餘選手摘金。至於跳高全國紀錄保持人向俊賢在第一站以2公尺19奪銅，今日第二站以本季最佳2公尺23拿到銀牌。

陳奎儒摘金。（陳奎儒提供）

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