日職》陳冠宇沒搞懂教練的話？ 意外插曲躍上日媒頭條

陳冠宇沒能理解教練調度的新聞躍上日本雅虎體育的頭條。（取自日本雅虎）

〔體育中心／綜合報導〕巨人羅德戰在8局發生一幕插曲，陳冠宇沒有意識到總教練要換投，不小心走進內野，導致必須續投，引起日本媒體和球迷熱議。

陳冠宇在6下登板，演出完美的6上6下。正當羅德決定讓西野勇士接手，陳冠宇卻沒能理解，8下仍跨進內野。根據棒球規則，只要跨過界線，投手就必須面對下一位打者。

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因此，當西野勇士上投手丘開始投球練習時，裁判直接和羅德說換投無效，也讓陳冠宇從板凳回到投手丘，所幸西野接手後沒有造成失分。

日媒《體育日本》以「羅德的換投鬧劇」為題撰文，賽後羅德監督井口資仁解釋，「陳沒有理解要換投，我們也沒能好好傳達。」

這則新聞躍上《日本雅虎》體育網路頭條，引起球迷們熱議，「這應該是投手教練的錯」、「如果真的是這樣評論有點遺憾，也許陳真的沒有搞懂，但如果很明確傳達要換投的話就沒事了，應該要先談教練的責任。」

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