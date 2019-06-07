中職》生涯第11度單場雙響砲 林益全自認找回「柔軟度」

富邦悍將林益全在５局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將「神全」林益全近來手感發燙，今晚對統一獅更轟出單場雙響砲，本季已累計12發全壘打，他則認為找回過往的柔軟度。

林益全今晚3局、5局各轟一發全壘打，是生涯第11度單場雙響砲，目前在全壘打排行榜只落後桃猿朱育賢1發。他則認為，全壘打是可遇不可求的事，「球隊贏球比較重要，球季還那麼長。」

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對於手感發燙，林益全認為這種東西很難說，「球員本來就有週期，有好的，有不好的狀況，就是儘可能讓狀況好和不好的落差不要太大，不要讓對方感覺到。我覺得這是比較困難的課題。」

此外，他也認為打擊率在現階段不用太理會，「打擊率比較浮動，我比較沒辦法控制，我只能儘可能把球確實擊好，有時候手感很好，卻打到對方布陣，都很難講。」他認為等到球季結束後，再來檢討打擊率，否則一場4支0就讓打擊率掉很多，或是一場4支4就升很高，現階段去在意數字，沒有必要。

對於今年長打率提升，他認為去年因為適應新的重訓方式出現不適應，「我覺得至今目前有找到我還沒重訓之前的那個柔軟度，至少今年頭腦想的和身體做的，可以同步。」

富邦悍將林益全在５局上擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

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