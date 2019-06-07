法網》費納39度對決！「蠻牛」納達爾直落3強壓費德爾 瞄準第12冠

納達爾獲勝慶祝。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕萬眾期待的「費納對決」今天在巴黎羅蘭加洛斯上演，儘管天候狀況惡劣，但比賽完全依照西班牙「蠻牛」納達爾策畫的劇情發展，最終以6：3、6：4、6：2擊敗「瑞士特快車」費德爾，距離法國網球公開賽第12冠僅差一勝。

費德爾直落三盤遭淘汰。（美聯社）

兩人賽後相擁致意。（路透）

納達爾近期對戰費德爾吞下5連敗，但今天他在最擅長的紅土戰場展現強大宰制力，首盤突破對手2個發球局，先馳得點。

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雖然費德爾頑強反擊，第2盤率先破發，仍難擋納達爾的強勢進攻，隨著贏球機會不斷瓦解，第3盤戰況呈現一面倒，勝負也早已呼之欲出。

這是兩人生涯第39次對決，納達爾將對戰紀錄推進到24勝15敗，他在法網6度與費德爾交手都是最終贏家。

納達爾決賽對手將是喬科維奇（Novak Djokovic）和提姆（Dominic Thiem）的勝方。

納達爾獲勝慶祝。（路透）

納達爾搶下關鍵分激動高呼。（法新社）

納達爾直落三盤獲勝。（路透）

費德爾振臂。（路透）

費德爾。（路透）

納達爾距離生涯第12座法網冠軍只差一勝。（歐新社）

費、納惺惺相惜。（法新社）

費、納惺惺相惜。（法新社）

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