中職》桃猿對兄弟豪取7連勝 洪總：一開始很怕他們

桃猿7:2擊退兄弟，拿下勝利。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕Lamigo桃猿打線今天大爆發，全場擊出13支安打，包括林泓育和朱育賢開轟，先發9棒全員敲安，最終就以7:2擊敗兄弟，取得對戰7連勝；目前兄弟暫居墊底，落後榜首桃猿多達4.5場勝差，上半季爭冠前景不容樂觀。

本季兄弟和桃猿對戰呈現兩極化，開季前10場兄弟對桃猿取得8勝2敗絕對領先優勢，不過近1個月桃猿拉出一波對戰7連勝高潮，將兄弟很甩在後頭。

請繼續往下閱讀...

對此現象，桃猿總教練洪一中說，「一開始對兄弟我們也會怕啊，上一次三連戰（5月10至12日）是轉捩點，有時候棒球就是這樣，也說不出原因。」

桃猿洋投李茲先發6局被敲9安，僅失1分拿下本季第4勝，球速頻飆破150公里，洪總認為，李茲投球型態是壘上有人總能把傷害降到最低，球速快、球威也在，對方打者不易形成串聯安打，長打也少，這也是為什麼球團要找球速快的洋投，兄弟洋投萊福力也是如此。

朱育賢6局上轟陽春砲，為聯盟第9500轟，林泓育首局擊出勝利打點安打，7局上敲陽春砲，獲選單場MVP，兩人皆繳單場3安「猛打賞」。

林泓育蹲滿全場，又扛第4棒重擔，攻守端都做出貢獻，賽後他頻喊，「好累喔!」對於近期桃猿壓著兄弟打，他認為兄弟還是很有威脅性，比分接近、戰況膠著，不覺得對手特別好打。

桃猿朱育賢敲出本季第13轟。（記者廖耀東攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法