日職》罕見！被日媒形容為鬧劇 陳冠宇為何退場又登板？

〔體育中心／綜合報導〕羅德昨沒能明確傳達換投的訊息，讓陳冠宇在換局期間跨進內野，被迫登板再投下去，過程被日媒形成為「換投的鬧劇」。這幕罕見畫面，也為球迷上了一堂棒球課。

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6局登板的陳冠宇投出6上6下，8局換局時一度朝投手丘走去，又回到休息室，改由另外一名投手西野勇士上投手丘。西野練投期間，裁判開會討論認定換投無效，要求西野回休息室，再讓陳冠宇上投手丘。

原來羅德8局本來要交給西野，投手教練沒能明確告訴陳冠宇，導致他又跨進內野。根據棒球規則指出，「上場投球的投手，只要在局數剛開始跨過區分內外野的界線，必須要面對第一名打者。」

不過也有一些例外，如果該名打者為代打，或是投手受傷，被認定不能投球時，還是可以換投。此外，在沒有指定打擊的狀況，如果投手在壘包上，或是在打席結束半局，該名投手只要沒有踏到投手板，就不需要面對下個半局的第一名打者。

羅德監督井口資仁昨賽後解釋，「有請投手教練向陳告知要換投，但陳好像沒能理解。我們也沒有好好傳達。」

台灣左投陳冠宇。（圖片取自羅德官方臉書）

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