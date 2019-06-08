法網》詹詠然混雙衛冕感覺踏實 期待明年紅土大滿貫再挑戰

詹詠然（右）／克羅埃西亞多迪格。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）5連勝1盤未失，贏得2019法國網球公開賽混雙冠軍，大詹也榮膺台將大滿貫混雙連霸第一人，賽後她平靜表示，能衛冕內心感覺很踏實，也期待明年紅土大滿貫再挑戰。

去年在此首度掄元的詹／多，如今締造跨季10連勝，也是法網自1968年開放年代後首見混雙連莊搭檔，詹詠然說：「關於紀錄沒有想太多，主要是因為去年已經拿到第1座混雙冠軍，所以這場在比賽沒有壓力，甚至落後也不緊張。」她強調，很享受比賽過程，加上這兩年來與多迪格合作互動甚佳，也沒打算拆夥，「明年法網繼續搭檔挑戰的機會很大，感覺我們場上默契、互補能力越來越強。」

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大詹很開心能以冠軍為紅土賽季畫下句點，這也是她繼2017年美網女雙、2018年法網混雙後，拿到第3座大滿貫金盃，「其實以前拿很多次亞軍，臨場總放不開，還好前年首次攻頂成功，每次大滿貫決賽都比較平常心應對，現在沒有太多興奮感，但是感覺更踏實。」她與妹妹詹皓晴接下來草地賽季前，將先趕往塔吉克，代表我國參與聯邦盃亞大區第2級賽事，隨後再角逐伯明罕、伊斯特本、溫布頓錦標賽。

詹詠然表示，很享受比賽過程，加上這兩年來與多迪格合作互動甚佳，也沒打算拆夥。（資料照，美聯社）

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