明星內馬爾被指控強暴受調查

〔中央社〕巴西足球明星內馬爾被模特兒娜吉拉指控強暴事件，在過去一星期鬧得沸沸揚揚，連巴西總統波索納洛都站出來表態，認為內馬爾是無辜的。但真相到底如何，恐怕只有當事人知道。

指控內馬爾（Neymar）強暴的巴西女模娜吉拉（Najila Trindade）5月31日向聖保羅婦女保護警局報案後接受身體檢查的報告今天出爐，結果指出，模特兒的性器官沒有受到任何傷害，只有手指受傷。

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娜吉拉的代表律師安德拉德（Danilo Garcia de Andrade）選擇不評論檢查結果，只說正在密切注意警方的調查，而調查中的所有證據均屬保密。

儘管如此，律師稱娜吉拉在巴黎發生的事件後，受到了創傷，睡不好覺，體重下降，總是哭個不停，並正在服用控制焦慮的藥物。

娜吉拉在5月21日，也就是她聲稱被強暴的6天後，在聖保羅愛因斯坦醫院由一名胃科醫生進行的另一次身體檢查結果顯示，娜吉拉的大腿和臀部受到傷害。

昨天，負責這份私人報告的醫生前往婦女保護警局錄口供，確認發現娜吉拉的大腿和臀部受到傷害，但他說，報告最後所附的照片不是他拍的。

根據報案內容，娜吉拉稱在社群網路認識內馬爾。5月12日，一名叫做賈洛（Gallo）的助理聯繫她，提供機票和住宿讓她前往法國巴黎。

娜吉拉14日搭機，15日抵達巴黎後入住Sofitel Paris Arc Du Triumphe旅館。娜吉拉稱，內馬爾在當天晚上8時抵達旅館時，好像有些酒醉，兩人開始聊天，相互愛撫，過了不久，內馬爾突然性情大變，然後強暴娜吉拉。

內馬爾和他的父親兼經紀人桑托斯（Neymar da Silva Santos）在接受巴西騎士電視台（TV Bandeirantes）的兩次採訪（一次是電話，另一次是現場參加一個節目）時，都否認發生強暴事件。他們證實兩人的確有發生性關係，但稱這是雙方自願的。

6月5日，案情出現大反轉，娜吉拉第一次說話，在接受巴西SBT電視台採訪時，她承認是為了與內馬爾做愛而前往巴黎，但重申她是在表示「不想在不使用避孕套的情況下發生性關係後，遭到強暴和毆打」。

昨天，網路上又出現一支影片，顯示娜吉拉對內馬爾扇巴掌。女模的律師表示，這是娜吉拉故意引內馬爾再次到旅館拍攝的影片，以試圖獲得之前內馬爾對娜吉拉做了什麼的證據。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天訪問阿根廷時，在旅館門口接受媒體訪問時力挺內馬爾，稱從目前他所看到的一切，感覺內馬爾應該是無辜的，但沒有人知道旅館房間內到底發生了什麼。

5日，內馬爾在國家隊對陣卡達的友誼賽中右腳踝受傷後，從6月14日將開踢的美洲盃巴西國家隊名單中被剔除。

內馬爾並非第一位被指控強暴的足球明星，效力於義大利足球隊祖文特斯（Juventus）的葡萄牙足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）也被34歲的美國女模梅約加（Katheryn Mayorga）指控，於2009年6月12日在拉斯維加斯的Palms旅館強暴。

去年9月，梅約加向德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）爆料，她在2009年遭到C羅強暴，雖然當時有向警方報案，但被迫在2010年以庭外和解方式簽保密協議，拿到37.5萬美元的「封口費」。

這件指控案，上個月從拉斯維加斯的內華達州法院被撤銷，目前還不清楚雙方當事人之間是否有達成某種協定。（編輯：徐睿承）

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