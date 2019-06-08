MLB》痛！水手強打擦棒球「爆蛋」 慘躺10天傷兵名單（影音）

Mariners release says Mitch Haniger’s injury occurred in the sixth inning but I think it happened here in the third inning. pic.twitter.com/FfO4n7CS0E — Ryan Divish （@RyanDivish） 2019年6月7日

〔體育中心／綜合報導〕水手隊少年強打海尼格（Mitch Haniger）在周五與太空人隊的比賽當中，疑似因為擦棒球直擊睪丸，導致睪丸破裂，在今天被水手隊放進10天傷兵名單。

大聯盟官網指出，海尼格在第三局時就疑似因為揮棒落空，讓球直接直擊睪丸而受傷，不過隨後他持續待在場上，下個打席他再次遭到三振後才被換下場休息。

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水手隊在今天確定海尼格的傷勢為睪丸破裂，並將他放進傷兵名單當中，但並未宣佈海尼格需要多久的時間才能歸隊。2009年效力於水手隊的貝爾崔（Andian Beltre）曾因相同的傷勢休息了5周以上的時間。

本季海尼格的表現掙扎，去年他打出4.6WAR的賽季，打擊三圍.285 /.366/.493，並有26發全壘打演出，本季雖然有著15發全壘打，但打擊三圍驟降至.220/.314/.463，被三振率比起去年多了6.9%，今年吞下美聯最高的81次三振。

海尼格。（圖片取自大聯盟官網）

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