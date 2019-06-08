MLB》漢默斯8局神勇好投 率小熊拍落紅雀（影音）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天在主場迎戰聖路易斯紅雀，進行雙方三連戰首場比賽，小熊靠著漢默斯（Cole Hamels）8局無失分的精彩好投，加上巴耶茲（Javier Baez）關鍵2分砲，終場以3：1擊敗紅雀，系列戰1：0領先。

漢默斯。（法新社）

此役小熊在首局率先展開攻勢，首棒瑞佐（Anthony Rizzo）獲得保送上壘，隨後巴耶茲在2好球沒壞球的情況下，逮到一顆偏高速球將球送出右外野全壘打牆外，是本場比賽最關鍵的2分砲，4局下小熊再靠著2支安打及一次保送多添1分。

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巴耶茲首局2分砲。（今日美國）

紅雀打線今天則遭到小熊先發投手漢默斯封鎖，前8局沒有拿下任何分數，直到9局漢默斯下場休息，德容（Paul DeJong）才從小熊救援投手史卓普（Pedro Strop）手上敲出左外野陽春砲追回1分。

德容9局開轟。（法新社）

今天拿下勝投的漢默斯主投8局飆出個人本季最高的10次三振，僅被敲出3安沒有失分防禦率降到3.24，而吞下敗仗的則是紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas），他只投了4局被敲4安投出2次保送失掉3分防禦率上升至4.54。

漢默斯與捕手擊掌慶祝。（法新社）

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