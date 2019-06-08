NBA》網羅厄文「一石二鳥」 美媒揭籃網背後如意算盤

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨與老鷹進行交易清出薪資空間，今夏共擁有4600萬美元可以運用，有足夠的銀彈簽下頂級自由球員，知名ESPN記者Brian Windhorst爆料，籃網希望簽下厄文（Kyrie Irving），藉此吸引杜蘭特（Kevin Durant）加盟，一石二鳥。

籃網昨天送走後衛克拉布（Allen Crabbe）和今年選秀會的首輪第17順位，以及明年選秀受保護的首輪籤，與老鷹交易來普林斯（Taurean Prince）及2021年次輪籤，籃網清出1800萬美元的空間，今夏擁有4600萬美元的薪資空間，若是不與受限制自由球員羅素（D'Angelo Russell）續約的話，將能追逐兩名頂級自由球員。

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日前傳出厄文傾向加盟籃網，ESPN記者Brian Windhorst指出，籃網這筆交易就是為了厄文，若是順利找來厄文的話，盼他能夠招募好友杜蘭特，組成恐怖的雙槍組合。

不過厄文的動向仍有變數，尼克與湖人對他也有興趣，前者也會爭搶杜蘭特，若是綠衫軍成功交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的話，厄文有機會留在波士頓。

籃網有足夠的空間一舉簽下厄文和杜蘭特。（資料照，美聯社）

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