MLB》陳偉殷緊急登板救火 後援2局賞2K失1分

陳偉殷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在主場迎戰勇士，台灣左投陳偉殷此戰後援登板救火，他投2局失1分，防禦率也降至7.88。馬林魚目前最後以1：7輸球。

馬林魚先發投手伍雷尼亞（Jose Urena）今表現不穩，前4局投球都失分，包含被佛里曼（Freddie Freeman）敲兩分砲、阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）揮陽春彈，帳面上僅投3局被敲11安，包含2轟，狂失6分。

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伍雷尼亞在第4局留下無人出局二壘有人時退場，陳偉殷緊急登板，他先讓唐納森（Josh Donaldson）敲飛球出局，勇士二壘跑者佛里曼上到三壘，馬卡奇斯（Nick Markakis）敲滾地球遭到刺殺，陳偉殷再三振萊利（Austin Riley），化解失分危機。

第5局陳偉殷續投，先三振麥肯（Brian McCann），阿爾比斯（Ozzie Albies）獲得保送，勇士投手索洛卡（Mike Soroka）犧牲觸擊護送跑者上二壘，下棒的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）敲二壘方向滾地球，但因馬林魚守備部陣，導致二壘防區沒人，形成帶有1分打點安打。陳偉殷讓史萬森（Dansby Swanson）敲界外飛球遭接殺出局，完成投球工作。

總計陳偉殷2局用26顆球，有18顆好球，被敲1安、投出1次保送，失掉1分，送出2次三振，防禦率降至7.88。陳偉殷前一次出賽是在3日對教士。

伍雷尼亞投3局失6分，吞本季第7敗；勇士先發索洛卡投8局失1分，獲本季第7勝。

（首次上稿時間：0901；更新時間：1000）

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