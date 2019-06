〔體育中心/綜合報導〕洋基2A打者Matt Lipka,日前靠著突襲短打打破洛磯的聯手無安打,雙方也在賽後引發衝突。美媒爆料,Lipka在賽後甚至收到了死亡威脅。

這件事情發生在5日小聯盟2A的比賽中,當時洛磯隊到了第九局還在聯手無安打比賽當中,不過Lipka靠著一支突襲短打點出安打上壘,最終雖然落磯仍完封洋基拿下勝利,但賽後雙方卻起了衝突。

《NJ.com》指出,在衝突結束之後,Lipka在社群媒體上收到了死亡威脅,同時洋基隊也決定對這件事情進行調查。

Here is the bunt that broke up the @GoYardGoats no-hit bid in the 9th. What does Hartford starter Rico Garcia think of it?https://t.co/JKJTmZDBEb pic.twitter.com/24r6ZHwEj4