MLB》傑曼挨山塔納逆轉轟 洋基近5場吞4敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）今天傷癒歸隊並敲2安，不過先發傑曼（Domingo German）投6局失4分，包含在第6局挨印地安人山塔納（Carlos Santana）逆轉兩分砲，洋基最後在2：5輸球，近5場吞下4場敗仗。

洋基先在佛雷瑟（Clint Frazier）敲帶有1分打點的二壘安打，希克斯（Aaron Hicks）則在第3局敲陽春砲，但後面洋基打線都沒有再得分。

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印地安人打線從第4局開始反攻，奇普尼斯（Jason Kipnis）敲帶有1分打點安打，第5局奈昆（Tyler Naquin）陽春砲追平。山塔納在第6局轟出超前兩分砲，奇普尼斯則在第7局敲高飛犧牲打再添1分。洋基最後以2：5不敵對手。

以9勝暫居聯盟勝投王的傑曼，今主投6局被敲6安（包含2轟），失掉4分，吞下本季第2敗；印地安人24歲先發普萊薩（Zach Plesac）投7局失2分，獲得大聯盟生涯首勝。韓德（Brad Hand）1局賞3次三振無失分，獲本季第19次救援成功。

洋基先發傑曼（左）挨印地安人山塔納逆轉轟。（美聯社）

印地安人山塔納敲兩分砲。（法新社）

洋基先發傑曼。（法新社）

印地安人先發普萊薩獲大聯盟生涯首勝。（法新社）

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