NBA》基爾梅爾猛打賞4打點 光芒破紅襪笑納3連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒今天作客波士頓紅襪，光芒靠著奇里諾斯（Yonny Chirinos）8局無失分的絕妙好投，以及基爾梅爾（Kevin Kiermaier）單場4打數3安打4打點的演出，率領光芒最終以5：1擊敗地主紅襪，笑納3連勝。

基爾梅爾9局開轟。（今日美國）

此役光芒在2局率先發動攻勢，首棒上場的韓籍重砲手崔志萬（Ji-Man Choi）在2好3壞情況下轟出右外野陽春砲助球隊先馳得點，第4局及第6局在壘上有人的情況下基爾梅爾接連敲出安打送回壘上跑者，更在第9局轟出一發陽春砲，今天拿下猛打賞的基爾梅爾本場總共為球隊打下4分打點。

請繼續往下閱讀...

韓砲崔志萬首局陽春砲。（今日美國）

反觀紅襪打線今天遭到光芒先發投手奇里諾斯壓制，前八局完全沒有打下任何分數，直到9局下慈靠著班尼泰迪（Andrew Benintendi）以及柏格茲（Xander Bogaerts）2支二壘安打攻下1分，最終光芒就以5：1擊敗紅襪。

奇里諾斯投球英姿。（美聯社）

拿下本季第7勝的奇里諾斯，今天主投8局送出6次三振，僅被敲出2安沒有失掉任何分數，防禦率降到2.87，而今天吞敗的波瑟羅（Rick Porcello）主投6局被敲出8支安打失掉4分防禦率升至4.86。

波瑟羅吞敗。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法