NBA》范維利特遭肘擊流血退場 地上還掉牙齒...（影音）

Fred VanVleet headed back to the locker room after catching an elbow in the face from Shaun Livingston. pic.twitter.com/2zGmH8nQiR

〔體育中心/綜合報導〕暴龍隊與勇士隊今天進行總冠軍賽第四戰,暴龍隊替補控衛范維利特(Fred VanVleet)在第四節時意外遭到李文斯頓(Shaun Livingston)肘擊,頭部因此流血倒地退場。

范維利特遭肘擊流血退場。(美聯社)

第四節勇士隊的李文斯頓在上籃時遭到犯規,他在落地時左手肘不慎撞到范維利特的頭部,因此導致他流血倒地,隨後下場進行治療。李文斯頓在罰球時,轉播單位發現地上有著一顆牙齒,推測很可能就是范維利特的牙齒。

現場記者透露,范維利特的頭部傷勢一共縫了七針,他很快就有辦法回到球場上,不過暴龍隊本場比賽靠著第三節一輪猛攻,取得10幾分領先,第四節也穩定握著10分領先,有很大的機會拿下總冠軍賽的聽牌勝。

It looks like there was a tooth on the court after VanVleet headed back to the locker room pic.twitter.com/jcWA1dXHsb