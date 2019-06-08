NBA》范維利特遭肘擊流血退場 地上還掉牙齒...（影音）

Fred VanVleet headed back to the locker room after catching an elbow in the face from Shaun Livingston. pic.twitter.com/2zGmH8nQiR — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年6月8日

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊與勇士隊今天進行總冠軍賽第四戰，暴龍隊替補控衛范維利特（Fred VanVleet）在第四節時意外遭到李文斯頓（Shaun Livingston）肘擊，頭部因此流血倒地退場。

請繼續往下閱讀...

范維利特遭肘擊流血退場。（美聯社）

第四節勇士隊的李文斯頓在上籃時遭到犯規，他在落地時左手肘不慎撞到范維利特的頭部，因此導致他流血倒地，隨後下場進行治療。李文斯頓在罰球時，轉播單位發現地上有著一顆牙齒，推測很可能就是范維利特的牙齒。

現場記者透露，范維利特的頭部傷勢一共縫了七針，他很快就有辦法回到球場上，不過暴龍隊本場比賽靠著第三節一輪猛攻，取得10幾分領先，第四節也穩定握著10分領先，有很大的機會拿下總冠軍賽的聽牌勝。

It looks like there was a tooth on the court after VanVleet headed back to the locker room pic.twitter.com/jcWA1dXHsb — ESPN （@espn） 2019年6月8日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法