NBA》K湯歸隊也救不了勇士 雷納德轟36分助暴龍搶先聽牌

暴龍球星雷納德轟36分。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總冠軍賽第4戰今天在甲骨文球場點燃戰火，勇士面對非贏不可的壓力，K.湯普森（Klay Thompson）和魯尼（Kevon Looney）帶傷上陣，仍不敵雷納德（Kawhi Leonard）全場攻下36分的出色表現，暴龍以105：92成功踢館，系列賽取得3：1領先率先聽牌，勇士挑戰3連霸前景不樂觀。

K.湯普森因左腿筋拉傷前役缺陣，板凳替補中鋒魯尼（Kevon Looney）則是鎖骨骨折，一度傳出本季提前報銷，但2人今天在關鍵之戰復出，盼能助勇士一臂之力。

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勇士開賽團隊攻勢猛烈，K.湯普森前2節打完拿14分，魯尼在內線打出高效率表現，5投4中奪8分，得分與柯瑞（Stephen Curry）並列次高，加上防守奏效壓制暴龍火力，雖然雷納德在首節包辦14分，但其他球員投籃命中率偏低，衛冕軍半場打完以46：42領先。

不過，易籃後由暴龍接管戰局，雷納德靠著手段全面的進攻方式，第3節狂飆17分，板凳大將伊巴卡（Serge Ibaka）建功，北境大軍逆轉戰局後氣勢高漲，決勝節最多取得16分領先，一步步瓦解勇士反撲希望，最終北境大軍在客場搶下關鍵聽牌勝，距離隊史首冠僅一步之遙。

雷納德拿36分外帶12籃板，伊巴卡扮板凳暴徒拿20分居次，西亞卡姆拿19分；勇士K.湯普森全場飆進6記三分彈，摘28分為全隊之最，柯瑞斬獲27分，D.格林（Draymond Green）繳出10分、12助攻及9籃板準大三元數據，仍難以力挽狂瀾。

勇士喪失主場優勢，第5戰將移師多倫多舉行，比賽將在台灣時間下週二（11日）早上9點登場。

暴龍球星雷納德轟36分。（法新社）

伊巴卡扮板凳暴徒拿20分。（美聯社）

勇士柯瑞（中）拿27分。（法新社）

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