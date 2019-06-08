日職Live》陽岱鋼開轟單場雙安巨人1：1羅德（影音）

陽岱鋼敲出本季第4轟。 （取自巨人官方推特）



第五局

柿沼友哉、荻野貴司先後擊出安打，攻占一三壘，清田育宏適時擊出帶有超前分的中外野落地安打，羅德以2：1領先。

第四局

4上，鈴木大地回敬一發右外野陽春彈，一棒扳平戰局，羅德追到1：1平手。

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4下，陽岱鋼第二打席面對土肥星也，再擊出左外野安打，連兩打席敲安。小林誠司也敲安形成1人出局一三壘有人，山口俊短打失敗遭到三振，在三壘的陽岱鋼提前起跑差點遭到夾殺出局，但若林晃弘遭到三振，未能送回陽岱鋼取得超前分。

ヒットでも大空を見上げてくれよ、魅せる男陽岱鋼！



まぁ屋根あるけどな pic.twitter.com/ag95JFSSNM — 世界の亀井義行bot （@sekainokame_bot） 2019年6月8日

第二局

陽岱鋼從羅德先發左投土肥星也手中擊出右外野陽春砲，本季第4轟出爐，連4場敲安，幫助巨人先馳得點，取得1：0領先。

陽岱鋼敲出本季第4轟。 （取自巨人官方推特）



第一局

1上，山口俊先讓荻野貴司擊出內野滾地球出局，並三振鈴木大地，對第三棒清田育宏投出四壞球保送，隨後再三振洋砲萊爾德結束首局。

1下，昨天敲出日職生涯首轟的若林晃弘今天改打開路先鋒，首局首打席擊出安打，坂本勇人擊出左外野深遠飛球出局，丸佳浩再補上一支安打，形成一二壘有人，但岡本和真也擊出左外野深遠飛球出局，大城卓三則遭到三振，羅德先發左投土肥星也該局力保不失分。

賽前報導

巨人今在東京巨蛋主場續戰羅德，兩隊3名台灣球員昨役同場出賽，陽岱鋼連續3戰敲安，對決羅德陳冠宇擊出滾地球出局，陳冠宇中繼2局無失分，李杜軒代打沒建功，今天隨即被下放二軍。

陽岱鋼連兩戰先發，擔任第7棒右外野手，本季繳出3轟、9打點和打擊率2成78的成績，此役對決23歲羅德先發左投土肥星也，這是他本季初登板，去年出賽6場都是先發，戰績2勝1敗，防禦率5.08。

值得一提的是，陽岱鋼2017年轉戰巨人的首轟，就是從羅德先發左投土肥星也手中所擊出。

兩隊先發打序

讀賣巨人

1（二） 若林晃弘

2（游） 坂本勇人

3（中） 丸佳浩

4（左） 岡本和真

5（一） 大城卓三

6（三） 維亞努威瓦

7（右） 陽岱鋼

8（捕） 小林誠司

9（投） 山口俊

千葉羅德海洋

1（中） 荻野貴司

2（一） 鈴木大地

3（右） 清田育宏

4（三） 萊爾德

5（二） 中村奨吾

6（左） 菅野剛士

7（游） 三木亮

8（捕） 柿沼友哉

9（投） 土肥星也

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