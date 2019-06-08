日職Live》王柏融3支0、吞1K 火腿 2：0 阪神

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

第五局

5局上，王柏融敲游擊方向飛球遭接殺。

王柏融第三打席逐球紀錄：

1.139公里速球 揮棒落空 好球

2.135公里速球 壞球

3.133公里噴射球 界外

4.125公里滑球 界外

5.131公里卡特球 游擊方向飛球遭接殺。

第四局

4局上，大田泰示敲安，王柏融敲中、右外野飛球出局，近藤健介敲安，清宮幸太郎敲帶有1分打點安打，火腿攻占一、三壘。

請繼續往下閱讀...

清宮幸太郎敲帶有1分打點安打，火腿攻占一、三壘，渡邉諒獲保送，火腿攻占滿壘。清水優心敲游擊方向滾地球，阪神游擊手北條史也沒接好，紀錄上給帶有1分打點的內野安打。中島卓也敲雙殺打，3出局。

王柏融第二打席逐球紀錄：

1.137公里速球 好球

2.124公里滑球 飛球遭接殺

第一局

1局下，近本光司敲捕手後方飛球遭到接殺，糸原健斗敲安，糸井嘉男、大山悠輔敲滾地球出局，3出局。

1局上，西川遙輝遭三振，大田泰示敲飛球出局，王柏融吞下三振，三上三下。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.143公里速球

2.141公里噴射球 界外

3.128公里滑球 站著不動吞下三振

----

賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒跨聯盟交流賽，日本火腿今天在甲子園球場迎戰阪神虎，前一場沒有先發的「大王」王柏融，今天擔任先發三棒守右外野。

阪神虎此戰的先發投手是35歲老將岩田稔，本季先發7場戰績1勝1敗防禦率2.51。本季他面對左打的被打擊率為0.242。

日本火腿先發為金子弌大，本季出賽12場8場先發，戰績2勝3敗防禦率4.07。

---

兩隊先發打線：

日本火腿

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.王柏融 左外野

4.近藤健介 三壘手

5.清宮幸太郎 一壘手

6.渡邊諒 二壘手

7.清水優心 捕手

8.中島卓也 游擊

9.金子弌大 投手

阪神虎

1.近本光司 中外野

2.糸原健斗 二壘手

3.糸井嘉男 右外野

4.大山悠輔 三壘手

5.馬泰（Jefry Marte） 一壘手

6.梅野隆太郎 捕手

7.高山俊 左外野

8.北條史也 游擊手

9.岩田稔 投手

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法