MLB》延長賽本壘攻防戰定輸贏 太空人險勝金鶯笑納2連勝

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人今天在主場迎戰巴爾帝摩金鶯，進行雙方三連戰的首場比賽，同時也是兩隊本季首次交手，太空人靠著奇里諾斯（Robinson Chirinos）在11局的再見安打，以及古利爾（Yulieski Gurriel）的關鍵跑壘，最終以4：3險勝金鶯。

11局本壘攻防戰。（美聯社）

此役金鶯在首局率先發動攻勢，桑坦德（Anthony Santander）先是擊出二壘安打，曼西尼（Trey Mancini）在靠著對方三壘手的傳球失誤上壘，威克森（Stevie Wilkerson）則是遭到觸身球保送，在2出局滿壘情況下魯伊斯（Rio Ruiz）敲安送回2分，3局上再靠著希斯可（Chance Sisco）左外野陽春砲添得1分。

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3局上希斯可陽春砲。（法新社）

5局下太空人展開反攻，首棒上場的瑞迪克（Josh Reddick）先是敲出右外野陽春砲，接下來懷特（Tyler White）獲得保送，下棒坎普（Tony Kemp）再敲一發2分砲，將落後的分數追平。

坎普追平2分砲。（法新社）

9局打完雙方3：3平手進入延長賽，比賽來到11局，古利爾先是敲安上壘，奇里諾斯在2出局後敲出左外野長打，1壘上的古利爾連奔三個壘包，撲回本壘與捕手形成精彩的本壘攻防戰，經過裁判電視輔助判決後，判定古利爾安全回壘，太空人最終以4：3險勝。

奇里諾斯再見安。（法新社）

太空人全隊慶祝勝利。（今日美國）

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