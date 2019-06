柯瑞在賽後接受採訪。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽第四戰,勇士不敵暴龍的窮追猛打,陷入了1勝3敗的窘境。勇士明星球員柯瑞(Stephen Curry)表示勇士隊的戰爭和挑戰「尚未結束」。

暴龍隊在此次的總冠軍賽中,以105:92成功踢館。就算K.湯普森(Klay Thompson)和魯尼(Kevon Looney)上場,也不敵雷納德(Kawhi Leonard)的緊咬猛攻。

儘管勇士隊面臨巨大的危機,柯瑞認為勇士仍有機會翻轉現在的失敗,並擊潰暴龍現在優勢。在賽後的訪問中,他說道:「勇士隊尚未結束。(It's not over.)」柯瑞和勇士隊目前已在解決他們面臨的困境,並將在總冠軍賽第五戰中表現出來。

"It's not over."



Steph Curry on the Warriors' mindset as they head into Game 5 facing a 3-1 deficit. #NBAFinals pic.twitter.com/KwVicA7bFQ