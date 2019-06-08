陽建福力挺跳島運動旅遊 首推馬祖定向東西莒錦標賽

力挺跳島運動旅遊，前職棒選手陽建福首推馬祖定向東西莒錦標賽。（蜂巢運動行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年馬祖定向東西莒錦標賽今天於華山文創園區舉行宣傳活動，邀請前台灣棒球好手陽建福現場跨界體驗定向越野，陽建福也號召參與國際熱門的全民運動-定向越野，推薦家庭球迷今年9月可以到馬祖莒光一同體驗跳島運動旅遊，參加馬祖定向東西莒，美食、風景、運動一次滿足。

棒球國手陽建福國際賽戰績顯赫，也是台灣隊史上國際賽投球局數最多的記錄保持者，生涯巔峰時期為國家犧牲奉獻，為職業球團四處征戰，與家人、小孩相處的時間很少。

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目前沒有職棒合約的陽建福平日在台東基層為棒球服務，假日則經常帶著家人、小孩出門遊玩，享受職業球員時期沒有的週休二日。陽建福表示：「週休二日是我從國中球隊生涯開始一路到國家隊、職業隊不敢想像的福利，現在身份不同，重要的是有更多的時間跟家人在一起，就像今天參加的活動也是我的第一次，希望大家也能利用自已的週休二日參加9月的定向越野賽事。」

2019馬祖莒光定向東西莒錦標賽，是連江縣政府首度辦理的定向越野賽事，號召參賽者挑戰全新地圖。期待透過定向越野賽事行銷莒光雙島美景、美食及戰地文化，結合運動與觀光景點，打造莒光的特色運動賽事。本次賽事精心設計四大組別，滿足不同族群參賽需求，單人組別「菁英組」及「背包客組」、雙人組別「老兵組」及「甜蜜組」，不論是越野愛好者或是初次挑戰，歡迎踴躍報名，用定向越野運動暢遊馬祖莒光。

報名連結：http://bit.ly/2019mog

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