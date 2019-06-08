香港公開賽》擺平南韓第一削 鄭怡靜四強報到

香港公開賽，台灣一姊鄭怡靜闖進4強。（圖片取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕手感火燙的台灣一姊鄭怡靜，今天在2019年香港公開賽女單8強賽再以4:1輕取世界排名第10的南韓削球美女徐孝元，繼阿曼公開賽之後，今年第二度闖進4強，晚間將和22歲的中國新秀王藝迪爭奪決賽門票。

世界排名第8的鄭怡靜，失涯前三次和徐孝元交手都吞敗戰，但自從在2016年匈牙利公開賽首度破解對手的「削球魔咒」後，已連贏4場，包括里約奧運及去年亞洲盃。

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今天再度對上徐孝元，鄭怡靜胸有成竹，一開賽就11:4、11:7、11:5連下三城，徐孝元隨後雖以11:7追回一局，但鄭怡靜不為所動，第五局再以11:8拿下，寫下對戰5連勝。

世界排名46的王藝迪，一路擊敗香港李皓晴、日本一姊石川佳純，8強戰再以4:2力克世界排名13的芝田沙季，被譽為今年香港公開賽「最強黑馬」。

香港公開賽，台灣一姊鄭怡靜闖進4強。（圖片取自ITTF官網）

香港公開賽，台灣一姊鄭怡靜闖進4強。（圖片取自ITTF官網）

台灣一姊鄭怡靜今天在2019年香港公開賽女單8強賽，以4:1輕取世界排名第10的南韓削球美女徐孝元。（圖片取自ITTF官網）

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