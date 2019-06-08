中職Live》李宗賢擊出一分打點安打 悍將2：7獅

第七局

第六局

6上，王正棠敲三壘安打，下一棒李宗賢擊出一分打點安打，富邦悍將追回一分。

第五局

5下，莊駿凱保送上壘，陳重羽敲安，蘇智傑補上一分打點二壘安打，隨後陳鏞基、潘武雄連續保送擠回一分，郭阜林敲高飛犧牲打，統一取得5分領先。隨後黃恩賜補上安打，潘彥廷敲高飛犧牲打，富邦1：7統一。

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5上，林哲瑄轟出陽春砲。富邦1：3統一。

第三局

3下，一出局後郭峻偉保送上壘，莊駿凱敲內野安打，郭峻偉利用妨礙跑壘攻佔三壘。下一棒陳重羽擊出一分打點安打，獅隊先馳得點。蘇智傑、陳鏞基連續保送上壘，並擠回一分。潘武雄靠野手選擇上壘，帶有一分打點，獅隊3分領先。

3上，富邦悍將三上三下。

第二局

2下，統一獅三上三下。

2上，一出局後林哲瑄保送上壘，但隊友無法建功。

第一局

1下，陳重羽獲得保送，蘇智傑靠著野手選擇上壘，原一壘跑者遭封殺。陳鏞基三振出局，蘇智傑盜壘失敗，三出局。

兩隊先發名單

富邦悍將

1.王正棠 , 2B

2.李宗賢 , SS

3.胡金龍 , DH

4.蔣智賢 , 1B

5.林哲瑄 , CF

6.高孝儀 , LF

7.申皓瑋 , RF

8.陳凱倫 , 3B

9.林宥穎 , C

先發：包林傑

統一獅

1.陳重羽 , RF

2.蘇智傑 , LF

3.陳鏞基 , 1B

4.潘武雄 , DH

5.郭阜林 , 3B

6.黃恩賜 , SS

7.潘彥廷 , 2B

8.郭峻偉 , C

9.莊駿凱 , CF

先發：江辰晏

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