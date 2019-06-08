中職》睽違20多年回台 王漢難忘陳義信和檳榔

〔記者倪婉君／台南報導〕「當我在台灣的時候，我幾乎就像個台灣人。」儘管已超過20年未到過台灣，統一獅傳奇洋投王漢仍對當年在台灣的一切印象深刻，他拿著「滿漢大餐」和工作人員開心合影，不但記得當年的對手陳義信，更對台灣「檳榔」讚不絕口。

現年55歲的王漢，在26年前加盟獅隊時，還是個不到30歲的小伙子，今天到台南球場，看到當年到桃園球場接他機的「標哥」何信標，顯得開心不已；何信標和業務課長賴哲鴻拿著「滿漢大餐」泡麵送給王漢，他也一臉驚喜，因為他當年到台灣時原本取名「滿漢」。

請繼續往下閱讀...

王漢在1993年加盟獅隊時，就拿下單季22勝，他說自己一開始也沒想到會拿那麼多勝投，「可能是加入好的球隊，加上自己很幸運吧。」他謙虛地說。

看到媒體秀出當年兄弟象「假日飛刀手」陳義信的照片，王漢更是立刻叫出「陳義信」，他說：「對，陳義信，他也投出22勝對吧?」王漢表示當年遇到陳義信，就知道會是一場好比賽，因為他能投出很多好球，和謝長亨都是台灣很好的投手。

王漢對於熱情的台灣球迷也很難忘，當年在台南球場看到球迷穿著涼鞋或露出腳丫，他還會開玩笑地摳摳腳底。此外，王漢還很喜歡台灣檳榔，他甚至還知道「菁仔」等種類，「我喜歡檳榔!」他用國語說出「檳榔」二字，更希望以後能夠常常來台灣。

統一獅傳奇洋投王漢（中）。（記者倪婉君攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法