籃球》BE HEROES 經典賽 彭詩晴狂飆外線領銜大勝文祺戰隊

賽後球員送出簽名球和簽名鞋，嗨翻現場球迷。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／彰化報導〕2019 BE HEROES 經典對決籃球賽女子組賽事今在彰化體育館點燃戰火，分別由彭詩晴及文祺領軍，吸引大批球迷進場，詩晴戰隊狂飆15顆三分球，最終以81：61大勝文祺戰隊。

女子組賽事分別由「籃球精靈」文祺及WCBA好手彭詩晴領軍，開賽彭詩晴率先飆進2顆三分球，助隊取得領先，換上替補陣容後，文祺戰隊扳回一城，在上半場取得33：30領先；下半場，詩晴戰隊外線火力全開，包含彭詩晴、吳盈潔都有三分球命中，最終以20分差大勝。

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已經退役的馬怡鴻今聯手電信時期的老隊友文祺，她笑說，有種找回青春的感覺，「前次正式比賽已經是4年前，之前有特別練球，差點不能動！」她表示，能藉由這個機會到中南部和球迷互動，球員也有機會體驗當地文化，收穫很多。

值得一提的是，為了回饋現場球迷，球員除了在賽後贈送簽名籃球外，直接把腳上的球鞋脫下來送給現場球迷，場面嗨翻。

詩晴戰隊的彭詩晴繳出全隊最高18分、黃品蓁15分次之，彭詩晴自2014年起開始前進WCBA打球，鮮少有機會在台灣獻技，她說：「很開心能在台灣打球，台灣球迷真的很活潑。」

馬怡鴻。（記者粘藐云攝）

彭詩晴。（記者粘藐云攝）

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