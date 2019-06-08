中職》明天就要300場先發 嘟嘟談王漢仍像小球迷

〔記者倪婉君／台南報導〕明天就要達成生涯第300場先發的中職第一里程碑，潘威倫對於這項大紀錄並沒有太多想法，畢竟這只是一場比賽，但他對於傳奇洋投王漢，卻像是個小球迷般說：「我以前很喜歡看他投球。」

從2003年3月9日第1場先發開始，潘威倫明天將達成先發300場的里程碑，他認為這項數據當然有其意義，但因為自己還是球員，「所以對我來說，這只是一場比賽而已，我能做的，就是把握好每一次的比賽。」

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「嘟嘟」潘威倫在中職從勝場數、投球局數到先發場數，都已締造「嘟嘟障礙」，但儘管累積如此成就，他一講到獅隊傳奇洋投王漢，仍然露出笑容說：「我以前很喜歡看他投球，從電視上看他，是高壓式投法，滑球很棒。」只是今天看到王漢本人，潘威倫認說他的招牌鬍子不見了，「感覺差很大，以前在投手丘上的殺氣也不見了。」

王漢今天站上台南球場的投手丘開球，看台邊吸引許多球迷拿起手機拍照，他將球投進目前獅隊先發主力施子謙的手套中，也具有傳承意味。王漢的球一投出仍具有威力，也引來不少球迷驚呼。

統一獅潘威倫。（記者黃志源攝）



統一獅前投手王漢為比賽開球。（記者黃志源攝）

統一獅前投手王漢為比賽開球。（記者黃志源攝）

統一獅前投手王漢為比賽開球。（記者黃志源攝）

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