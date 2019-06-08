中職》舒子晨神抬腿開球 和王勝偉愛的抱抱（影音）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天中信兄弟主場邀請藝人舒子晨開球，蹲捕接球的捕手由王勝偉和林智勝2選1，兩人先在場中背對背，數到三翻過身來用水槍噴對方，先噴到者出線，結果林智勝直接「棄械投降」，站著被水槍射，由王勝偉勝出接捕。

今天賽前王勝偉還在擔心，是否能贏林智勝出線接捕，還開玩笑表示老婆有到場，萬一他接捕後就不能和舒子晨「愛的抱抱」了，結果王勝偉不但勝出，開球結束後他還上前抱舒子晨。

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舒子晨笑說，王勝偉雖有抱抱，但身體有隔一段距離，算是「有禮貌的抱抱」。舒子晨採高抬腿開球，現場球迷驚呼連連，可惜丟了個大暴投，她表示，平常有在拉筋，球投出去有嚇一跳，丟太高了。

舒子晨擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

舒子晨個性直率爽朗，被問到給自己開球打幾分?她笑稱:「87分（北七諧音），開球沒專業，但有趣味、效果。」 再被問到為何穿28號球衣開球?她說:「原本想穿87號，後來決定穿28號，因為我28歲。」對於女人年齡是秘密毫不避諱。

今天是舒子晨第2次開球，首次是為業餘比賽開球，她透露，爸爸是兄弟球迷，也會看大聯盟，小時候老爸會帶她去新莊球場看中職比賽，「但我看到第9局就會想睡覺。」

站在職棒比賽的球場開球，舒子晨驚呼，360度環視，球場好大，站上去壓力大，感受到棒球選手壓力真的很大，他們辛苦了。

舒子晨擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

舒子晨擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

舒子晨擔任開球嘉賓。（記者廖耀東攝）

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