5月至今上壘率力壓群雄 36歲老將用球棒續寫驚奇

2019/06/08 22:46

除了肥沃的農場，和今年一度挺進4成打擊率的大驚奇、MVP熱門貝林傑（Cody Bellinger）以外，堅實的後備打線一直都是道奇隊的優勢，其中有名球員5月至今上壘率甚至高居大聯盟第一。圖為佛里斯。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕洛杉磯道奇隊目前在國家聯盟西區獨走，領先第二名的科羅拉多洛磯隊有9場勝差之多，除了肥沃的農場，和今年一度挺進4成打擊率的大驚奇、MVP熱門貝林傑（Cody Bellinger）以外，堅實的後備打線一直都是道奇隊的優勢，其中有名球員5月至今上壘率甚至高居大聯盟第一。

道奇隊的第二陣容相當豪華，而其中有名球員5月以來上壘率更是全大聯盟第一，他就是佛里斯（David Freese），他目前上壘率高達.459，領先洛磯強打亞瑞納多（Nolan Arenado）的.450以及現代神獸楚勞特（Mike Trout）的.441，令人相當驚艷。

而佛里斯過去攻擊指數（OPS）都沒有超過.840，而今年帶著36歲身體的他，竟然打出高達1.006的OPS，雖然他不在正規先發名單內，但他對上左投生涯能打出.855的OPS，也讓他在道奇對上左投時能更加發揮他的長處，繼續用手中的球棒打出驚奇。

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