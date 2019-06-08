網球》格蘭英語將推東奧桌曆 期許詹家姊妹網住獎牌

格蘭英語董事長蘇起銓將推東奧桌曆，期許詹家姊妹網住獎牌。（格蘭英語提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然衛冕法網混雙冠軍，贊助詹家姐妹迄今長達15年的格蘭英語董事長蘇起銓與有榮焉，透露已著手規畫限量版前進東京奧運桌曆，期盼詹家姊妹能在2020年東奧奮起，為台灣網住首面奧運女雙獎牌。

格蘭英語是雙詹元老級贊助商之一，自2004年起歷經風風雨雨，迄今不離不棄，熱愛網球的蘇起銓昨晚除了觀看法網轉播，隔天一早也不忘打開報紙，重溫並共享詹詠然奪冠的喜悅。一路走來默默付出，低調陪伴大小詹成長的蘇起銓說：「希望詹家姊妹可以前進明年東京奧運，為台灣爭取奧運獎牌，讓網球運動蓬勃發展。」

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格蘭英語曾為詹詠然拍攝平面、電視廣告、製作紀念郵票和手冊，蘇起銓表示，為了力挺詹家姐妹前進明年東奧，格蘭英語已著手規畫限量版2020年前進東奧桌曆，預計9月推出，請球迷朋友拭目以待。

格蘭英語董事長蘇起銓將推東奧桌曆，期許詹家姊妹網住獎牌。（格蘭英語提供）

格蘭英語董事長蘇起銓將推東奧桌曆，期許詹家姊妹網住獎牌。（格蘭英語提供）

格蘭英語董事長蘇起銓將推東奧桌曆，期許詹家姊妹網住獎牌。（格蘭英語提供）

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