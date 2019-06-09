日職》「沒有像他這麼討厭的打者」 巨人OB大讚陽岱鋼

〔體育中心／綜合報導〕巨人昨以5：6輸給羅德，但陽岱鋼單場4打數4安打，包括本季第4轟。前巨人球員篠塚和典在日媒撰文直言，「對投手來說，沒有像陽岱鋼一樣這麼討厭的第七棒打者。」

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陽岱鋼連2戰先發都扛七棒，雖然位居後段棒次，卻不減威脅性，昨在2局下，先砲轟左投土肥星也，4局又從他手中敲左外野安打。第三打席，陽岱鋼在一壘有人情況下，敲出中間方向安打。總計單場4支4，貢獻1打點1得分。

在日媒《日刊體育》撰文評論的篠塚，認為陽岱鋼對左投手的攻略堪稱範本。首局，本來就有反方向長打能力的陽岱鋼，面對土肥的外角高球沒有刻意揮大棒，把球送上右外野看台。

「右打對決左投時，最基本的就是要有反方向攻擊的意識，如此就能把球帶更進來一點，看球看得更久的一點。」

篠塚也說，土肥外角球挨轟後，下個打席自然會想攻擊內角。然而，陽岱鋼第二打席面對內角直球，又將球拉向左外野形成安打。在有跑者的第三打席，想串聯攻擊的陽岱鋼將球敲向中外野，打擊身手讓篠塚直呼，「沒有這麼討厭的第七棒！」

陽岱鋼轟出本季第4號全壘打。（取自巨人臉書粉絲團）

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