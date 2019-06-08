足球》第6屆安聯小世足推廣有成 花東參賽隊伍暴增6成

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019安聯小小世界盃足球賽花東區，週六於德興運動場熱鬧開踼，今年參賽隊伍爆增至64隊，較去年40隊大幅成長6成，令推廣幼兒足球逾10年的教練張武業相當驚喜，「十年來的努力，從一開始不受重視，到目前滿滿人潮與支持，內心不只是感動，更看見台灣足球未來與產業機會。」

今年採世界盃賽制，總決賽前先踢循環賽，各組取前兩名再踢淘汰賽，因此各隊無不卯足全力搶勝，比賽過程格外激烈。北濱俱樂部共3支隊伍晉級，堪稱大贏家，總教練林驍城也是張武業昔日子弟兵，承襲恩師隊訓「快樂踢球、紀律嚴明、正確態度」管理教導旗下選手，即使每週僅練球兩次，都能要求訓練效率，平時辛苦付出總算換得佳績。至於去年勇闖全國賽的武士岸，今年只有1支U15球隊晉級，總教練劉彥平表示，安聯盃是俱樂部全體努力目標也是年度盛事，怎奈受天候影響，加上室內球場太少，小球員練習時間不足，希望明年捲土重來。

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花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明展開雙手，熱烈歡迎所有參賽小球員及家長，來到好山好水好有趣的花蓮，希望大家都能享受比賽樂趣、踢得開心；安聯人壽代表、花蓮北區通訊處經理蘇莉穎也到場致意，還準備許多足球體驗遊戲的小禮物與小朋友同樂。邁入第6屆的安聯小小世界盃，由全國迷你足球協會、動健科技主辦，安聯人壽冠名贊助，今年獲樂得Lotto贊助球衣與競賽足球，晉級隊伍還有樂得贊助精美神秘禮物。

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

第6屆安聯小世足推廣有成，花東參賽隊伍暴增6成。（迷你足球協會提供）

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