籃球》NBA名人堂球星莫寧 以自身經歷鼓勵球員勇敢追夢

NBA名人堂球星莫寧（左二）與球員合照。（主辦單位提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「國泰 NBA 3x」大專3對3籃球賽今天預賽來到桃園元智大學，超過150隊報名，爭奪6張總決賽門票，名人堂球星莫寧（Alonzo Mourning）也到現場替球員加油打氣。

「晨星」莫寧在1992年以榜眼之姿加入黃蜂，之後轉戰熱火、籃網，又在2005年重返邁阿密，隔年助南灘大軍奪冠，而他也在2014年入選名人堂。

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莫寧球員生涯經歷受傷、腎臟疾病等難關，但卻從未放棄籃球，被譽為「腎鬥士」，他也用自身經歷鼓勵球員不要因困難而放棄，勇敢去追尋自己的夢想。親切的他還在現場與2位球員組隊，與其他隊進行投籃PK。

「國泰 NBA 3x」最後一場預賽於23日在台北教育大學賽事舉行，7月6日在台北信義香堤廣場點燃最終決戰，獲勝隊伍將可獲得前往美國NBA圓夢之旅、上海賽、中國浙江省諸暨市的NBA精英訓練中心等獨家體驗。

此外，今年為了讓更多熱愛籃球的學子有圓夢的舞台，國泰NBA 3x今年特別增設「高中組」，邀請即將升上大專的HBL好手參戰，讓賽事競爭更為火熱。

NBA名人堂球星莫寧與球員自拍。（主辦單位提供）

NBA名人堂球星莫寧今天出席國泰3X活動。（主辦單位提供）

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