法網》球王喬帥5盤大戰出局 提姆連2年紅土大滿貫決戰蠻牛

球王喬帥5盤大戰出局。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽男單4強補賽，陷入苦戰的塞爾維亞現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）反撲不成，今重新上陣雖把戰線拉進決勝盤，再度雨停過後，仍被奧地利第4種子提姆（Dominic Thiem）壓制拉開差距，最終喬帥2：6、6：3、5：7、7：5、5：7落敗， 無緣挺進決賽，挑戰生涯第二次「跨年度大滿貫」也提前夢碎。

強勢後浪提姆連續第2年殺入法網壓軸，週日壓軸再度對決志在法網12冠的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），雙雄生涯對戰提姆4勝8負落居下風，包括去年紅土大滿貫爭冠直落3受挫，不過先前巴塞隆納4強提姆才直落2力退「蠻牛」，狹路相逢戰況精彩可期，

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提姆連續第2年殺入法網壓軸。（美聯社）

喬帥去年巴黎羅蘭加洛斯8強爆冷出局，但溫布頓草地隨即東山再起，已接連横掃溫網、美網及今年初澳網冠軍，原本準備再度挑戰生涯第二次「跨年度大滿貫」，如今法網4強意外止步，跨季大滿貫26連勝已提前中斷；而喬帥總計15座四大賽男單金盃中，僅2016年法網惟一紅土掄元。

儘管32歲喬帥過往對戰25歲的後輩提姆，挾6勝2敗穩居上風，包括紅土3勝2敗，如今巴黎羅蘭加格斯強碰，昨天前3盤未打完的結果卻令球迷感到意外，來勢洶洶的提姆火力全開，開賽第3局就率先破發，3：1拉開差距，第7局再度突破喬帥的發球局，順勢先馳得盤。

喬帥挑戰生涯第二次「跨年度大滿貫」提前夢碎。（路透）

熱機過慢的喬帥，第3局化解兩個破發點，3：2時當地開始下雨，比賽中斷10多分鐘後重新開始，球王提升狀態積極搶攻，關鍵第8局首次破發，硬是扳回一城。不過第3盤喬帥又陷亂流，第2個發球局再遭提姆突破形成1：3落後，只是雨神再度打擾，比賽又被中斷，最終大會決定順延至隔日再戰。

今日補賽提姆穩紮穩打，第3盤延續領先拿下，儘管第4盤錯失先破機會，讓老經驗的喬帥驚險脫困扳回一城；決勝盤提姆未受影響， 第4局率先突破一路壓制，但4：1時又因雨暫停。雙方重新上陣歷經互破纏鬥，一度錯失2個賽末點的提姆，6：5聽牌時「丟士」拉鋸，第3個賽末點「再見破發」，不再給球王翻盤生機。

提姆連2年紅土大滿貫決戰蠻牛。（美聯社）

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