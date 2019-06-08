中職》「我沒放棄自己」 詹子賢敲聯盟第100支再見轟

〔記者羅志朋／台中報導〕詹子賢真的天生英雄命!4月21日陳江和引退賽，詹子賢轟出再見3分砲，助陳江和職業生涯畫下圓滿句點，今天詹子賢轟再見兩分砲，再助中信兄弟延長10局以8:6氣走Lamigo桃猿，終止對戰7連敗，這也是中職30年歷史第100支再見全壘打。

此役雙方你來我往，朱育賢前兩打席都開轟，生涯第9度單場雙響砲，6局上林立擊出2分打點二壘安打，桃猿6:5反超前，9局下兩出局代打林智勝從黃子鵬手中轟出追平比分陽春砲，比賽進入延長賽。

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相隔14場再開轟，本季第8轟出爐，林智勝表示，黃子鵬是側投，所以他挑高球打，開轟那球是失投的滑球，「我知道自己很久沒打全壘打，大概5個禮拜了吧，可能是長期先發導致身體疲勞，但這不能當藉口，還是要想辦法克服。」

延長賽10局下彭政閔擊出二壘安打，詹子賢大棒一揮形成再見兩分砲，寫下聯盟記錄新頁，拿到單場MVP，苦主是王躍霖。兩個月內兩度當英雄，詹子賢笑說，「巧合吧，沒想到會打出去。」

本季詹子賢累計11轟，與林泓育並列第3，但詹子賢卻無法常先發，更多時候從板凳出發，他說，「雖然說不care（在意），但狀況起來時卻沒下場，很難維持手感，有時會胡思亂想，我沒放棄自己，仍會正面思考。」

兄弟詹子賢於延長賽敲出再見全壘打。（記者廖耀東攝）

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