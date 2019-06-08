田徑》飆日本100M新紀錄！「混血少年」挑戰高懸88年奧運紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕不到2年，日本再刷新國內100公尺紀錄！20歲日本籍跑者薩尼布朗今在全美大學田徑錦標賽100公尺中，猛飆9秒97，以0.01秒差打破桐生祥秀的日本最速紀錄，日媒期待他明年能挑戰高懸88年的奧運紀錄。

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薩尼布朗在順風每秒0.8公尺跑出日本新紀錄，打破2017年9月桐生的9秒98。不過在全美大學100公尺決賽中，薩尼布朗僅排第3，第1為奈及利亞好手奧杜杜魯，他飆出追平今年世界最快的9秒86。

1999年出生於福岡的薩尼布朗，父親是迦納人、母親是日本人，2017年高中畢業後，為了在更高強度環境成長，前往美國就讀佛羅里達大學，從今年5月以9秒99成為日本第2位打破10秒大關的跑者，今躍升為日本最速男。

薩尼布朗是世界公認的天才跑者，2015年在世界U18田徑賽200公尺飆破「牙買加閃電」波爾特的大會紀錄，並包辦100公尺雙冠；同年的世錦賽，他以16歲5個月成為200公尺史上最年輕的參賽者。

2017年世錦賽200公尺，薩尼布朗以18歲又5個月年紀闖進決賽，再打破波爾特18歲11個月的最年輕紀錄。此外，薩尼布朗以20歲2個月衝破10秒大關，也比波爾特的21歲8個月還快。

多項「超越波爾特」的成長，讓日本期待薩尼布朗在東京奧運的表現，前次日本晉級男子100公尺決賽，得追溯至1932年洛杉磯奧運的吉岡隆徳，他也是第一位闖進奧運100公尺決賽的亞洲人。

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