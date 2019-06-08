法網》芭提痛宰捷克黑馬 法網首后躍居世界第2

芭提首獲大滿貫女單冠軍。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽女單決賽，澳洲第8種子芭提（Ashleigh Barty）火力全開，6：1、6：3痛宰捷克19歲新星萬卓索娃（Marketa Vondrousova），23歲的芭提首獲大滿貫女單冠軍，女單世界排名將從第8躍升至生涯新高第2，僅次現任球后「日本小威」大坂直美。

芭提、萬卓索娃皆生涯首闖大滿貫決賽，年長4歲的澳女延續對戰2連勝手感和氣勢，首次紅土相逢且是四大賽壓軸處女秀強力壓制，開賽3度破發強勢搶下首盤。次盤芭提乘勝追擊，又率先突破2：0開局，之後一路互保至5：3，她後來居上突破萬卓索娃無路可退的發球局，只花70分鐘直落2攻頂，成為巴黎羅蘭加洛斯最終贏家。

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芭提世界排名將從第8躍升至生涯新高第2。（路透）

芭提的單、雙打排行都是第8，技術相當全方位，今年初澳網在家鄉勇闖8強寫下新猷，現在法網再創高峰，背後故事格外勵志。原來芭提一度對網球失去熱情，甚至暫時退休加入澳洲女子板球聯盟，歷經2年沉澱調適心情，才重返職業網壇再出發，並從3年前排名623，到如今大爆發坐二望一，更是1973年傳奇巨星寇特（Margaret Court）後，首位紅土大滿貫封后的澳洲女將。

非種子萬卓索娃雖敗猶榮，本屆表現「怗怗吃三碗公」，6連勝1盤未失爆冷殺入決賽，堪稱極具潛力的超級黑馬，儘管最終攻頂受挫，未滿20歲的她前景可期，如同賽前所說：「我想再也沒人不認識我了。」

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