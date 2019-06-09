MLB》白襪王牌狂飆生涯新高11K 有望首度入選明星賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季投出王牌身手的白襪吉歐里多（Lucas Giolito），在剛拿下美聯5月份最佳投手後，今天面對皇家隊再次繳出7.2局11K好投，拿下賽季第9勝，並列聯盟勝投王。

吉歐里多今天對上皇家大開殺戒，送出生涯新高的11次三振，7.2局無失分的表現，讓他本月的連續無失分局數來到15局，而白襪今天靠著大物新秀希梅涅茲（Eloy Jimenez）首局的2分彈助威，終場以2：0擊敗皇家隊，終止近期的3連敗。

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吉歐里多。（法新社）

近期拿下8連勝、連續7場比賽先發都奪勝的吉歐里多，創下自2015、2016年白襪隊先發投手賽爾（Chris Sale）的9連勝以來，最長的連勝紀錄。

賽後吉歐里多透露了本場比賽的投球策略，就是在前段的比賽以滑球與速球為主，後段比賽再加入變速球來混淆皇家隊的打者。「這個策略最後取得了成功，我讓他們失去平衡並打出軟弱的擊球，Eloy一開始就為我們打出了一發2分彈，我們得到了分數並贏下了最終的勝利。」

明星賽的投手名單還不會在最近幾周內宣佈，但大聯盟記者Robert Falkoff認為，吉歐里多最近的表現相當具有說服力，讓他很有機會能夠入選明星賽。他在最近的7場先發當中，防禦率僅有0.88，對手打擊率1成46，同時每場比賽只會被擊出5支以下的安打。

吉歐里多認為，自己只是想辦法維持信心，並讓事情保持單純。「一切都只是為了要好好的執行下一次的投球。」

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