NBA》劇情急轉直下！ 傳火箭將與「跑轟大師」續約

丹東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日前才剛有報導指出，火箭隊不想與現任總教練丹東尼（Mike D'Antoni）續約，如今火箭隊又重新與談論延長合約，雙方也即將完成協議。

《ESPN》消息指出，火箭隊老闆費提塔（Tilman Fertitta）已經同意取消買斷合約，這是上月丹東尼經紀人Warren LeGarie與費提塔取消合約談判的主要原因。費提塔也在這周親自前往拜訪丹東尼，以平撫安東尼的情緒，而消息指出，經紀人LeGarie並未參與費提塔與丹東尼的討論，因此合約細節可能還需要一段時間才會決定。

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經紀人Warren LeGarie在得知這項訊息後向《ESPN》表示，丹東尼的工作是教練，而丹東尼把協商的工作交給了他。因此火箭還需要再和Warren LeGarie談判，才能決定雙方未來的合約走向。

日前費提塔透露與丹東尼的合約將會是一紙1年的延長合約，基本年薪為500萬美元，如果晉級季後賽將會有400萬美元的獎金。然而丹東尼經紀人Warren LeGarie爆料，其實火箭隊只開給了丹東尼250萬美元的基本底薪，500萬美元要他當完整季教練並打進季後賽才有機會得到。

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