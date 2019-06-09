世界盃》2030世界盃主辦權將落誰手？西、葡有意爭取

國際足球協會（FIFA）及其會員國旗幟。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2030的世界盃（2030 FIFA World Cup）正好是世界盃創辦一百周年的紀念賽事。就在昨日，西班牙和葡萄牙國家足球協會宣布，目前雙方正在評估是否要聯合競標2030世界盃主辦權。

西、葡的國家足協官方網站昨日都發出了聲明，目前已經在兩國在2030聯合主辦世界盃的可能性。有趣的是，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）去年訪問摩洛哥期間就表示，建議與北非國家進行世界盃主辦權的競標。

請繼續往下閱讀...

目前確定有意爭取2030世界盃聯合主辦權的國家有阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和智利四個南美洲國家，以及摩洛哥、阿爾及利亞和突尼西亞三個北非國家。值得一提的是，烏拉圭是1930年世界盃的主辦國和總冠軍，當年也是首屆的世界盃。而摩洛哥已提出五次的申請卻都以失敗收場。

而韓國、中國在先前也有傳言說要爭相競標2030世界盃主辦權。2018年，韓國足球協會主席鄭夢奎（정몽규）表示希望能與中國、北韓、日本聯合申辦2030年或2034年的世界盃，但此一提議遭中方拒絕。

《ESPN》報導，英國正在與北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯也在進行對世界盃主辦權可行性的研究。保加利亞、塞爾維亞、希臘和羅馬尼亞也在計劃著聯合爭取2030世界盃的主辦權。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法