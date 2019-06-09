MLB》糗！洋基明星外野摔頭盔 遭反彈打臉怒縫6針（影音）

〔體育中心／綜合報導〕好糗！洋基外野手賈納（Brett Gardner）因為不爽自己的長打遭對手美技沒收，回休息室後怒摔頭盔，不料頭盔反彈到自己臉上砸傷了嘴唇，賈納因此縫了六針。

今天洋基作客印地安人，賈納擔任開路先鋒，6局上他掃出中右外野方向深遠飛球，卻遭印地安人右外野手盧普洛（Jordan Luplow）美技接殺，硬生生沒收可能的長打，讓整場比賽沒敲安的賈納氣到不行。

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賈納回休息室怒摔頭盔，不料頭盔反彈到自己臉上，還砸傷了嘴唇，雖然最後一個打席他仍有完成，不過賽後嘴唇傷口縫了六針。「上週我還跟DJ（拉梅修）說他不該砸頭盔，」賈納說，「我很沮喪，進去扔了我的頭盔，結果彈回來打了我臉。」

此役洋基葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）開賽就轟2分砲，不過印地安人打擊手感更火燙，4局先以串連打線攻勢拿2分扳平戰局，5、6局更轟了3發全壘打將領先擴大至5分，終場以8：4獲勝。

洋基先發沙巴西亞（CC Sabathia）力拚拿下生涯250勝，不過投5局被敲7安包含1轟，失4分皆責失，送出5三振吞敗。

再看一次慢動作：

Brett Gardner bloodies his lip on his own helmet-toss.



（: @cjzero） pic.twitter.com/YnSyiECkUI — theScore （@theScore） 2019年6月8日

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