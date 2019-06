MLB》糗！洋基明星外野摔頭盔 遭反彈打臉怒縫6針（影音）

〔體育中心/綜合報導〕好糗!洋基外野手賈納(Brett Gardner)因為不爽自己的長打遭對手美技沒收,回休息室後怒摔頭盔,不料頭盔反彈到自己臉上砸傷了嘴唇,賈納因此縫了六針。

今天洋基作客印地安人,賈納擔任開路先鋒,6局上他掃出中右外野方向深遠飛球,卻遭印地安人右外野手盧普洛(Jordan Luplow)美技接殺,硬生生沒收可能的長打,讓整場比賽沒敲安的賈納氣到不行。

賈納回休息室怒摔頭盔,不料頭盔反彈到自己臉上,還砸傷了嘴唇,雖然最後一個打席他仍有完成,不過賽後嘴唇傷口縫了六針。「上週我還跟DJ(拉梅修)說他不該砸頭盔,」賈納說,「我很沮喪,進去扔了我的頭盔,結果彈回來打了我臉。」

此役洋基葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)開賽就轟2分砲,不過印地安人打擊手感更火燙,4局先以串連打線攻勢拿2分扳平戰局,5、6局更轟了3發全壘打將領先擴大至5分,終場以8:4獲勝。

洋基先發沙巴西亞(CC Sabathia)力拚拿下生涯250勝,不過投5局被敲7安包含1轟,失4分皆責失,送出5三振吞敗。

再看一次慢動作:

Brett Gardner bloodies his lip on his own helmet-toss.



(: @cjzero) pic.twitter.com/YnSyiECkUI