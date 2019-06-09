籃球》死亡之組！2021亞洲盃資格賽 台灣與中國、日本同組

2019/06/09 10:07

2021亞洲盃資格賽分組結果。（圖片取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕2021年亞洲盃男籃資格賽昨日於印度的班加羅爾舉行抽籤，台灣男籃這次被抽到與中國、日本、馬來西亞同組的B組。

這是史上首次藉由資格賽的方式來決定16支亞洲盃球隊的的正式參賽名單，一共有24支球隊參賽。抽籤方式則分為東、西亞組，東亞組的三支種子分別為菲律賓、中國以及澳洲，西亞的種子則是黎巴嫩、伊朗、以及約旦。

這次的賽程採用主客場制，每支球隊將會先進行6場的小組賽，這6場比賽會分別在2019年11月、2020年2月和2020年11月進行，1次打2場比賽，意味著台灣將在主場迎戰日本、中國。6場打完後分組的前2名共12隊將直接獲得2021年亞洲盃的參賽資格。

各分組的第三名，將於2021年2月進行最終的資格賽，6隊將會分為兩組，分組前2名將能獲得最後4席亞洲盃的參賽資格。

此次抽籤結果如下：

東亞區：

A組：菲律賓、韓國、印度尼西亞、泰國

B組：中國、日本、台灣、馬來西亞

C組：澳洲、紐西蘭、關島、香港

西亞區：

D組：黎巴嫩、巴林、印度、伊拉克

E組：伊朗、沙烏地阿拉伯、敘利亞、卡達

F組：約旦、哈薩克、斯里蘭卡、巴勒斯坦

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.