籃球》死亡之組！2021亞洲盃資格賽 台灣與中國、日本同組

2021亞洲盃資格賽分組結果。（圖片取自FIBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕2021年亞洲盃男籃資格賽昨日於印度的班加羅爾舉行抽籤，台灣男籃這次被抽到與中國、日本、馬來西亞同組的B組。

這是史上首次藉由資格賽的方式來決定16支亞洲盃球隊的的正式參賽名單，一共有24支球隊參賽。抽籤方式則分為東、西亞組，東亞組的三支種子分別為菲律賓、中國以及澳洲，西亞的種子則是黎巴嫩、伊朗、以及約旦。

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這次的賽程採用主客場制，每支球隊將會先進行6場的小組賽，這6場比賽會分別在2019年11月、2020年2月和2020年11月進行，1次打2場比賽，意味著台灣將在主場迎戰日本、中國。6場打完後分組的前2名共12隊將直接獲得2021年亞洲盃的參賽資格。

各分組的第三名，將於2021年2月進行最終的資格賽，6隊將會分為兩組，分組前2名將能獲得最後4席亞洲盃的參賽資格。

此次抽籤結果如下：

東亞區：

A組：菲律賓、韓國、印度尼西亞、泰國

B組：中國、日本、台灣、馬來西亞

C組：澳洲、紐西蘭、關島、香港

西亞區：

D組：黎巴嫩、巴林、印度、伊拉克

E組：伊朗、沙烏地阿拉伯、敘利亞、卡達

F組：約旦、哈薩克、斯里蘭卡、巴勒斯坦

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