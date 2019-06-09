足球》內馬爾性侵案 女受調查暈倒：我的生活已成地獄

內馬爾（Neymar Jr.）離開警局後受媒體訪問。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕內馬爾性侵女模的風暴引起全球媒體的關注。就在近日性侵疑雲的女主角接受巴西警方的盤問，歷經五個多小時的審訊後在局內昏倒，被律師抱出警局。

據《世界體育報》報導，巴西女模Nájila Trindade在經過五個小時的審訊之後，因情緒激動被迫中斷程序，由律師抱離警局。而現場有大批媒體在外等候，希望可以從律師口中問出相關資訊。

請繼續往下閱讀...

內馬爾在Instagram上發佈與女方的對話紀錄和相關性愛相片，導致女方瞬間成為了全球媒體關注的焦點。而內馬爾因在網路上公開相關資訊，恐觸犯巴西法律，未來可判處五年有期徒刑。

此案已對女方造成重大傷害。她聲稱「生活已經變成了地獄」，無法與六歲的小兒子恢復正常的生活，身心狀況都已逼近崩潰。且因收到了死亡威脅，她不得不離開現居的公寓。

在接受《BuzzFeed》採訪時，她說道：「比起內馬爾，我更容易入罪！這個世界實在太糟糕了，他們都說我在撒謊，並揚言會殺了我、說我會自殺。婦女將繼續被強暴，而且仍會被當做垃圾一樣對待！」

當事女方在接受巴西警方審訊後昏倒被律師抱離。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法