MLB》大谷翔平對高中學長霸氣開轟！天使B2B2B打傻菊池雄星（影音）

大谷翔平霸氣開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手日籍投手菊池雄星今先發面對天使，與高中學弟大谷翔平上演「花卷東高校」對決，大谷毫不留情，首局就展現驚人腳程，敲出內野安打，四局下，大谷更與天使前兩棒合力演出「B2B2B」，單局三響砲，把菊池雄星給打傻，這也是大谷本季第6轟。

面對花卷東高校的學弟，菊池今首球就對大谷來顆151公里近身球伺候，第二球150公里直球則是讓大谷揮了空棒，第三球大谷相中滑球出棒，用快腿跑出內野安打。菊池首局挨4支安打丟掉3分。

請繼續往下閱讀...

菊池的厄運還沒結束，4局下，天使開路先鋒拉史特拉（Tommy La Stella）、第二棒楚奧特（Mike Trout）接連開轟，輪到第三棒的大谷，他面對菊池第一球曲球也開轟，直擊左中外野，天使單局B2B2B，這一球也讓菊池懊惱地垂下頭來，最後僅投3.1局失7分退場。

菊池雄星挨轟，喪氣垂下頭來。（美聯社）

過去大谷與菊池在日本職棒交手，留下5打數2安打、3次三振的成績，這是2人自2017年3月31日以來睽違800天的再度對決。

大谷首打席遭到近身球伺候。（USA TODAY Sports）

大谷面對菊池首打席跑出內野安打。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法