英超》每週收入破百萬台幣 英超前7大收入排行榜

〔體育中心／綜合報導〕日前率領切爾西奪下歐霸盃總冠軍的阿札爾（Eden Hazard）將轉入皇家馬德里隊，高達1億歐元的轉會費也讓人驚嘆。而在英超內又有哪些球員的薪水高於人們想像呢？

英國《鏡報》報導，根據體育網站Sportrac的統計，在英超每週薪水最高的前七名分別是曼城德布勞內（Kevin De Bruyne）、兵工廠厄齊爾（Mesut Ozil）、曼聯桑切斯（Alexis Sánchez）、利物浦薩拉赫（Mohamed Salah）、熱刺凱恩（Harry Kane）、切爾西坎特（N'Golo Kante）和科帕（Kepa Arrizabalaga）。

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一、曼城德布勞內：35萬英鎊（約新台幣1400萬元）

比利時國腳德布勞內可以說是曼城中場的心臟，光是一週就可賺入超過35萬英鎊，比起同隊席爾瓦（David Silva）和史特林（Raheem Sterling）都來得多。

曼城德布勞內（Kevin De Bruyne）。（資料照，路透社）

二、兵工廠厄齊爾：35萬英鎊

德國隊厄齊爾可以說是兵工廠隊內薪水最高的球員，但與德布勞內對曼城的貢獻相比，厄齊爾貢獻明顯不足，且使得兵工廠的財務狀況有些吃緊。

兵工廠厄齊爾（Mesut Ozil）。（資料照，路透社）

三、曼聯桑切斯：35萬英鎊

在上次的賽季中，身為全隊薪水最高的桑切斯出場27次，但僅踢進了2球。曼聯或許想要讓他繼續出場比賽，可是會有人願意支付他的薪水嗎？

曼聯桑切斯（Alexis Sánchez）。（資料照，路透社）

四、利物浦薩拉赫：20萬英鎊（約新台幣780萬元）

做為利物浦前鋒的薩拉赫收入遠低於曼城德布勞內，但對於紅軍而言，與德布勞內在曼城一樣重要。薩拉赫得到了他該賺的，且在過去英超的兩個賽季中榮獲金靴獎（Golden Boot）。

利物浦薩拉赫（Mohamed Salah）。（資料照，法新社）

五、熱刺凱恩：20萬英鎊

熱刺隊是一支以低工資聞名的球隊，凱恩每週的收入比起曼城德布勞內少了15萬英鎊。但凱恩仍是熱刺最重要的球員，值得熱刺投資。

熱刺凱恩（Harry Kane）。（資料照，法新社）

六、切爾西坎特和科帕：15萬英鎊（約新台幣600萬元）

阿札爾在切爾西時每週可賺入22.5萬英鎊，但他以被皇馬收編。因此，坎特和科帕就成為切爾西收入最高的球員，並且都是非常重要的一線隊員。

切爾西坎特（N\'Golo Kante）。（資料照，法新社）

切爾西科帕（Kepa Arrizabalaga）。（資料照，路透社）

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