日職Live》陽岱鋼連三場先發戰羅德 巨人尋求系列賽勝利

第一局
1上，菅野首局就用了近30球，被敲1支二壘安，送出1次保送與1次觸身，但他在滿壘2出局時，三振掉菅野剛士化解危機。
賽前報導
巨人今在東京巨蛋主場與羅德進行三連戰的最後一場比賽，陽岱鋼昨日打擊大爆發，不僅開轟還單場4安猛打賞，打擊率上升至3成07，今天先發擔任第6棒右外野手。昨日羅德後段大反攻逆轉巨人，雙方系列賽1勝1敗，這場比賽誰贏誰就能取得系列賽的優勝。
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巨人派出今年投得掙扎的王牌菅野智之，這是他重返一軍後的首次先發，他在5月15對上阪神對的比賽當中，單場被敲4轟狂失10分，隨後就被巨人下放二軍。羅德此戰先發石川步，本季出賽9場拿下3勝2敗，防禦率4.50。
兩隊先發打序
讀賣巨人
1（左） 亀井 善行
2 （遊） 坂本 勇人
3 （中） 丸 佳浩
4 （三） 岡本 和真
5 （一） 大城 卓三
6 （右） 陽 岱鋼
7 （二） 若林 晃弘
8 （捕） 炭谷 銀仁朗
9 （投） 菅野 智之
千葉羅德海洋
1 （中） 荻野 貴司
2 （一） 鈴木 大地
3 （右） 清田 育宏
4 （三） 萊爾德
5 （二） 中村 獎吾
6 （左） 菅野 剛士
7 （遊） 三木 亮
8 （捕） 江村 直也
9 （投） 石川 步