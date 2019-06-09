日職Live》陽岱鋼連三場先發戰羅德 巨人尋求系列賽勝利

第一局

1上，菅野首局就用了近30球，被敲1支二壘安，送出1次保送與1次觸身，但他在滿壘2出局時，三振掉菅野剛士化解危機。

賽前報導

巨人今在東京巨蛋主場與羅德進行三連戰的最後一場比賽，陽岱鋼昨日打擊大爆發，不僅開轟還單場4安猛打賞，打擊率上升至3成07，今天先發擔任第6棒右外野手。昨日羅德後段大反攻逆轉巨人，雙方系列賽1勝1敗，這場比賽誰贏誰就能取得系列賽的優勝。

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巨人派出今年投得掙扎的王牌菅野智之，這是他重返一軍後的首次先發，他在5月15對上阪神對的比賽當中，單場被敲4轟狂失10分，隨後就被巨人下放二軍。羅德此戰先發石川步，本季出賽9場拿下3勝2敗，防禦率4.50。

兩隊先發打序

讀賣巨人

1（左） 亀井 善行

2 （遊） 坂本 勇人

3 （中） 丸 佳浩

4 （三） 岡本 和真

5 （一） 大城 卓三

6 （右） 陽 岱鋼

7 （二） 若林 晃弘

8 （捕） 炭谷 銀仁朗

9 （投） 菅野 智之

千葉羅德海洋

1 （中） 荻野 貴司

2 （一） 鈴木 大地

3 （右） 清田 育宏

4 （三） 萊爾德

5 （二） 中村 獎吾

6 （左） 菅野 剛士

7 （遊） 三木 亮

8 （捕） 江村 直也

9 （投） 石川 步

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