MLB》大谷翔平不留情打趴學長又敲猛打賞 賽後放話了

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今上演日本「花卷東高校」學長學弟對決，天使隊大谷翔平單場猛打賞，包含本季第6轟以及第1支二壘打，僅差三壘安完成完全打擊，並有2打點，天使終場12：3大勝水手，大谷賽後打擊率2成57。水手隊菊池雄星則是先發投3.1局遭KO，承擔本季第4敗，防禦率4.99。

大谷翔平開轟跑壘。（法新社）

大谷今日擔任天使第三棒DH，首局對菊池的首打席敲出內野安打，第二局則是敲出一壘滾地球出局，第四局則與隊友拉史特拉（Tommy La Stella）、楚奧特（Mike Trout）聯手上演「B2B2B」，連續三發全壘打轟炸菊池，大谷這發陽春砲除是本季個人第6轟，也是今年對左投的第一轟。

請繼續往下閱讀...

第五局第4打席，大谷在一二壘有人時敲出中右外野二壘安打帶有1打點，完成本季第2次的猛打賞。第七局大谷則敲出一壘滾地球出局。天使打線整場猛敲16支安打，終場以12：3大勝。

水手左投菊池雄星今天是休息8天再度登板，但表現不佳，首局就失3分，第4局又連續挨3轟，最後僅投3.1局送出3次四壞球、被敲9支安打，失掉7分，苦吞個人3連敗。

賽後大谷表示，與菊池在大聯盟對決的經驗很特別，還表示：「今天只是開始，以後還有很多次對戰的機會，下次對戰時為了好好地打到球，我會繼續努力的。」

菊池雄星遭KO。（USA TODAY Sports）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法