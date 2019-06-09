棒球》史上首次！洛克狂飆19K無安打比賽（影音）

2019/06/09 15:08

〔體育中心／綜合報導〕范德堡大學的一年級生洛克（Kumar Rocker），今天在納什維爾超級區域賽狂飆19次三振，投出超級區域賽史上首次的無安打比賽，率領球隊以3：0擊敗杜克大學。

洛克今天用了131球，送出19次三振2次保送，在贏者全拿的第三戰帶領球隊拿下勝利。這是NCAA超級區域賽史上首次的無安打比賽，同時這也是NCAA錦標賽史上第8次無安打比賽

洛克在2018年大聯盟業餘新秀榜中排在第23名，但因為已經確定要就讀范德堡大學，因此洛磯隊到了第38輪，1146順位才選到他，他也沒有選擇加盟洛磯隊。

這場比賽洛克送出19次三振，打破了他在范德堡大學前輩的校史紀錄，現任紅襪投手普萊斯（David Price）曾在2007年的NCAA錦標賽單場飆出17次三振。

洛克飆出19K無安打比賽。（圖片取自推特）

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