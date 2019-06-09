日職》陽岱鋼敲三壘安交流賽超火燙 陳冠宇0.1局狂失3分

陽岱鋼首打席就敲出三壘安打，隨後跑回隊上第二分。（圖片取自巨人推特）





〔記者張浩群／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼昨役開轟並繳出4安猛打賞，今天續戰羅德延續火燙手感，4打數2安打，另有1分打點，本季首支三壘安打也出爐，連續5場有安打演出，

陽岱鋼今天被調升為先發第6棒，依舊鎮守右外野防區，2局下首打席面對二壘有人的局面，相中羅德先發石川步的147公里速球，擊出左外野三壘安打，連兩場都打下球隊第1分，岱桑本季首支三壘安打出爐，隨後再靠著隊友的內野滾地球回來得到第2分。

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巨人3、4局各灌2分，龜井善行和若林晃弘都敲出陽春砲，第2打席吞K的陽岱鋼，5局下再從羅德洋投曼恩手中擊出內野安打，單場繳出雙安好表現。陽岱鋼全場4打數繳出2支安打，另有1分打點，被三振1次，打擊率升至3成14。

陽岱鋼在交流賽打擊手感超火燙，出賽5場都敲出安打，打擊率高達5成63。

羅德台灣左投陳冠宇在8局下3：6時登板，一開始先對若林晃弘投出四壞球保送，但隨即回穩，用145公里速球三振了巨人捕手炭谷銀仁朗，不過若林發揮快腿功力，連盜2個壘包上到三壘，洋砲維亞努威瓦則是選到四壞球保送，攻占一三壘。龜井善行斷棒仍擊出左外野安打，幫助巨人擴大差距，也把陳冠宇打退場，此役僅解決1個人次。

接替投球的田中靖洋也無法止血，挨了老將阿部慎之助一發3分砲，單局狂失4分，其中有2分必須記在陳冠宇身上，合計0.1局失3分，防禦率從1.13暴漲至2.25。

巨人終場以11：3大勝羅德，系列賽取得2勝1敗，澤村賞王牌投手菅野智之傷癒歸隊首度先發，繳出6局7K失2分的優質好投，本季第6勝順利入袋。

陳冠宇僅解決1人次失3分。（圖片取自巨人推特）

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