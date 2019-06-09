中職Live》林明杰開轟、曾陶鎔敲長打追分 桃猿2：2兄弟

第四局

第三局

紐維拉投出三上三下。

三下，林明杰敲出陽春砲。曾陶鎔再敲直擊全壘打牆二壘安打。陳偉漢二壘方向滾地球出局，跑者上三壘。吳東融左外野飛球遭到接殺，曾陶鎔回來得分。陳子豪敲一壘安打。林智勝一壘飛球被接殺。

第二局

郭嚴文右外野飛球遭到接殺。林立右外野邊線的強勁滾地形成二壘安打。廖健富中外野飛球遭到美技接殺。余德龍遭到三振。

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二下，張志豪、彭政閔右外野飛球遭到接殺。詹子賢中外野飛球被接殺。

第一局

陳晨威敲出左外野的警戒區飛球遭到接殺。柏納帝那遭到觸身球上壘。藍寅倫敲出右外野的兩分砲。林泓育遭到三振。朱育賢滾地球遭到刺殺。

一下，陳偉漢一壘邊線滾地球，一壘手自行處理觸殺打者。吳東融遭到觸身球保送。陳子豪遭到三振。林智勝遭到三振。

猿隊先發打線

陳晨威 , LF

柏納帝那 , CF

藍寅倫 , RF

林泓育 , DH

朱育賢 , 1B

郭嚴文 , 2B

林立 , 3B

廖健富 , C

余德龍 , SS

先發：翁瑋均

象隊先發打線

陳偉漢 , SS

吳東融 , 2B

陳子豪 , RF

林智勝 , 1B

張志豪 , CF

彭政閔 , DH

詹子賢 , LF

林明杰 , C

曾陶鎔 , SS

先發：紐維拉

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