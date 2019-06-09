中職Live》林明杰開轟、曾陶鎔敲長打追分 桃猿2：2兄弟

第四局
第三局
紐維拉投出三上三下。
三下，林明杰敲出陽春砲。曾陶鎔再敲直擊全壘打牆二壘安打。陳偉漢二壘方向滾地球出局，跑者上三壘。吳東融左外野飛球遭到接殺，曾陶鎔回來得分。陳子豪敲一壘安打。林智勝一壘飛球被接殺。
第二局
郭嚴文右外野飛球遭到接殺。林立右外野邊線的強勁滾地形成二壘安打。廖健富中外野飛球遭到美技接殺。余德龍遭到三振。
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二下，張志豪、彭政閔右外野飛球遭到接殺。詹子賢中外野飛球被接殺。
第一局
陳晨威敲出左外野的警戒區飛球遭到接殺。柏納帝那遭到觸身球上壘。藍寅倫敲出右外野的兩分砲。林泓育遭到三振。朱育賢滾地球遭到刺殺。
一下，陳偉漢一壘邊線滾地球，一壘手自行處理觸殺打者。吳東融遭到觸身球保送。陳子豪遭到三振。林智勝遭到三振。
猿隊先發打線
陳晨威 , LF
柏納帝那 , CF
藍寅倫 , RF
林泓育 , DH
朱育賢 , 1B
郭嚴文 , 2B
林立 , 3B
廖健富 , C
余德龍 , SS
先發：翁瑋均
象隊先發打線
陳偉漢 , SS
吳東融 , 2B
陳子豪 , RF
林智勝 , 1B
張志豪 , CF
彭政閔 , DH
詹子賢 , LF
林明杰 , C
曾陶鎔 , SS
先發：紐維拉